Дороги без тормозов: почему выходные снова прошли под знаком ДТП

Vaib.uz (новости Узбекистана. 16 февраля). Как ни странно, но, судя по всему, скоро в новостной ленте не останется ни одного дня без сообщений о ДТП. И дело не только в том, что автомобилей на дорогах становится всё больше. Проблема куда глубже — в отсутствии принципа неотвратимости наказания. Водители продолжают лихачить и верить, что «пронесёт». За прошедшие…

Источник: Vaib.Uz

За прошедшие выходные в Ферганской долине произошло сразу два характерных дорожно-транспортных происшествия. В обоих случаях водители двигались с превышением скорости, не справились с управлением и вылетели с дороги, врезавшись в столбы, деревья и даже припаркованный автомобиль.

Первый инцидент произошёл 13 февраля в 23:54 в Ферганской области. По данным правоохранителей, 39-летний житель Ташлакского района, ехал ночью на скорости на Cobalt по узкой дороге в махалле «Катта куча». В результате он потерял управление, вылетел с трассы и совершил наезд на придорожный столб. В результате водитель получил телесные повреждения. По данному факту проводится доследственная проверка.

Ещё одно ДТП произошло 14 февраля на автомобильной дороге «Куштепа — Шахрихан», проходящей по территории Шахриханского района Андижанской области. 29-летний водитель автомобиля Nexia из-за превышения скорости совершил столкновение с автомобилем Treker-2, который стоял на обочине дороги.

После удара он потерял управление и врезался в придорожное дерево. К счастью, в этом случае обошлось без пострадавших, автомобили получили технические повреждения. По факту происшествия также проводится проверка.

Эта картина повторяется изо дня в день: скорость, самоуверенность, потеря контроля, столб или дерево. Хорошо, если всё заканчивается лишь повреждённым железом. Но в следующий раз на месте дерева может оказаться человек.

Интересно, действительно ли наши власти до конца понимают, что происходит на дорогах и к чему мы движемся? Пока наказание не станет неизбежным для каждого нарушителя, новости о подобных авариях будут появляться с пугающей регулярностью. И вопрос уже не в том, будет ли завтра новое ДТП, а в том — насколько серьёзными окажутся его последствия.