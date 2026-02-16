Дороги без тормозов: почему выходные снова прошли под знаком ДТП

Интересно, действительно ли наши власти до конца понимают, что происходит на дорогах и к чему мы движемся? Пока наказание не станет неизбежным для каждого нарушителя, новости о подобных авариях будут появляться с пугающей регулярностью. И вопрос уже не в том, будет ли завтра новое ДТП, а в том — насколько серьёзными окажутся его последствия.