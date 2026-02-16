Дороги без тормозов: почему выходные снова прошли под знаком ДТП

За прошедшие выходные в Ферганской долине произошло сразу два характерных дорожно-транспортных происшествия. В обоих случаях водители двигались с превышением скорости, не справились с управлением и вылетели с дороги, врезавшись в столбы, деревья и даже припаркованный автомобиль.
Первый инцидент произошёл 13 февраля в 23:54 в Ферганской области. По данным правоохранителей, 39-летний житель Ташлакского района, ехал ночью на скорости на Cobalt по узкой дороге в махалле «Катта куча». В результате он потерял управление, вылетел с трассы и совершил наезд на придорожный столб. В результате водитель получил телесные повреждения. По данному факту проводится доследственная проверка.
Ещё одно ДТП произошло 14 февраля на автомобильной дороге «Куштепа — Шахрихан», проходящей по территории Шахриханского района Андижанской области. 29-летний водитель автомобиля Nexia из-за превышения скорости совершил столкновение с автомобилем Treker-2, который стоял на обочине дороги.
После удара он потерял управление и врезался в придорожное дерево. К счастью, в этом случае обошлось без пострадавших, автомобили получили технические повреждения. По факту происшествия также проводится проверка.
Эта картина повторяется изо дня в день: скорость, самоуверенность, потеря контроля, столб или дерево. Хорошо, если всё заканчивается лишь повреждённым железом. Но в следующий раз на месте дерева может оказаться человек.
Интересно, действительно ли наши власти до конца понимают, что происходит на дорогах и к чему мы движемся? Пока наказание не станет неизбежным для каждого нарушителя, новости о подобных авариях будут появляться с пугающей регулярностью. И вопрос уже не в том, будет ли завтра новое ДТП, а в том — насколько серьёзными окажутся его последствия.