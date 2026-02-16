Опасные дороги, повсюду разборки и карета для Золушки: новости Узбекистана на 16 февраля

В Ташкенте мужчина искал автомат «для мести»: в ГУВД объяснили, что произошло. Накануне в соцсетях стала распространяться странная запись, снятая посетителями одного из кафе в Ташкенте. На кадрах был запечатлён мужчина, который подходил к людям и рассказывал, что его якобы обидели школьники, приняв за педофила. По его словам, теперь он ищет, где можно приобрести автомат, чтобы «отомстить».