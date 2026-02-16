Опасные дороги, повсюду разборки и карета для Золушки: новости Узбекистана на 16 февраля

Понедельник традиционно подкрался незаметно, хотя все прекрасно знали, что он придёт. Город медленно выходит из режима «воскресный плов и сериалы» и переключается в режим «пробки, дедлайны и срочно-надо-вчера». На дорогах традиционный квест — кто первый вспомнит, что поворотник существует не для красоты.
Кто-то клянется, что больше никогда не будет ложиться в два ночи перед рабочим днем. Кто-то уже мысленно пишет заявление «по собственному». А кто-то просто открывает новости — чтобы убедиться, что в стране все стабильно… нестабильно.
Но ничего, переживём. Впереди пять дней, чтобы пообещать себе начать новую жизнь, перестать есть сладкое, лечь спать вовремя и не ругаться в комментариях. И, как обычно, отложить всё это до следующего понедельника.
В пригороде Ташкента предотвратили массовую драку: 17 человек получили административный арест. Силовики предотвратили под Ташкентом очередную массовую разборку с участием молодежи. В правоохранительные органы поступила информация о подозрительном скоплении молодых людей в Ташкентском районе Ташкентской области. На место были направлены сотрудники соответствующих служб.
В Ташкенте мужчина искал автомат «для мести»: в ГУВД объяснили, что произошло. Накануне в соцсетях стала распространяться странная запись, снятая посетителями одного из кафе в Ташкенте. На кадрах был запечатлён мужчина, который подходил к людям и рассказывал, что его якобы обидели школьники, приняв за педофила. По его словам, теперь он ищет, где можно приобрести автомат, чтобы «отомстить».
В этом году в Узбекистане стартует производство сразу пяти новых моделей автомобилей от разных производителей. Об этом сообщил председатель правления «Узавтосаноат» Улугбек Рузикулов в ходе видеоселекторного совещания с участием президента, прошедшего в минувшую пятницу.
В Узбекистане задержаны члены очередной транснациональной преступной группировки, которые обманом вывозили девушек в Малайзию для последующей сексуальной эксплуатации в качестве проституток. Организатором схемы стала 54-летняя гражданка Таджикистана, руководившая преступной деятельностью, находясь в Куала-Лумпуре.
Сегодня в соцсетях начали распространяться фото и видео серьёзного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего рядом с эстакадой надземного метро в Сергелийском районе Ташкента.
Ребята из местного автосервиса Kuzof_expert решили провести новый эксперимент. На этот раз под раздачу попал обычный Spark.
Накануне в соцсетях появились странные кадры, снятые во дворе одной из многоэтажек в Учтепинском районе Ташкента. На видео автомобиль Equinox хаотично двигался вперёд и назад, словно за рулём находился неопытный водитель. В какой-то момент при движении задним ходом машина едва не врезалась в стоящие на обочине автомобили. Без происшествий, однако, не обошлось — водитель всё же задел несколько припаркованных машин.
Интересную историю рассказали в Таможенном комитете. Супружеская пара, прибывшая в Узбекистан из Таджикистана, попыталась ввезти наркотическое вещество, спрятав свёртки с опием в половых органах.
ГУВД раскрыли официальные подробности этого инцидента.
Старайтесь никогда не ездить на наших дорогах вплотную за грузовиками, особенно если они перевозят строительные материалы.
Сегодня мы уже писали о резонансном ДТП возле станции метро «Курувчилар» в Сергелийском районе Ташкента.