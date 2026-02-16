Медаль за вклад в здравоохранение вручили врачу Сергею Харькову из Ангарска

Вклад Сергея Викторовича в науку заслуживает особого признания. Он вошёл в историю Иркутской области, выполнив в 1982 году первую уникальную операцию на бронхах. Под его руководством отделение стало центром инноваций с десятками передовых методик. Его научные публикации появляются в медицинских изданиях региона.