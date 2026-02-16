Медаль за вклад в здравоохранение вручили врачу Сергею Харькову из Ангарска

Врача Сергея Харькова из Ангарска наградили медалью Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения. Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, Сергей работает в городской детской больнице № 1. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.
— Более полувека Сергей Харьков служил медицине, посвятив свою профессиональную деятельность развитию детской хирургии в Ангарске. Он возглавляет детское хирургическое отделение более 30 лет, воспитав множество специалистов, — подчеркнул глава региона.
Вклад Сергея Викторовича в науку заслуживает особого признания. Он вошёл в историю Иркутской области, выполнив в 1982 году первую уникальную операцию на бронхах. Под его руководством отделение стало центром инноваций с десятками передовых методик. Его научные публикации появляются в медицинских изданиях региона.