Глава Башкирии рассказал о новых кадровых перестановках: пять чиновников получили новые должности

Сегодня, 16 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой озвучил новые кадровые назначения.
Заместителем премьер-министра республики назначен Алексей Касьянов.
— Алексей Анатольевич, приступайте к работе, — заявил глава региона.
В соответствии с указом президента России начальником МЧС Башкирии стал Владимир Горин.
— Владимир Николаевич, мы вас поздравляем. Очень радует, что человек, который прошел все этапы службы, возглавляет управление. Спасибо вам большое, мы с вами давно работаем, и очень рады, успехов, — сказал Хабиров.
Тем же указом начальником первый заместитель начальника МЧС республики Эдуард Идрисов назначили главой ФГБУ «Всероссийский ордена “Знак Почета” научно-исследовательский институт противопожарной обороны».
— Мы рады, когда наши земляки достигают таких высот, — отметил руководитель республики.
Хабиров также рассказал, что начальник Росгвардии Башкирии Александр Бурдо решил перейти на гражданскую службу.
— Ну что, Александр Борисович, во-первых, я хочу сказать вам спасибо за вашу безупречную службу, за выдержку, мужество. Мы с вами непростые задачи решали, поэтому мы все очень признательны. Александр Борисович назначен помощником главы республики, — заявил Радий Хабиров.
Руководитель Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова тоже будет работать на другой должности.
— Ленара Хакимовна у нас переходит на работу в Государственное Собрание, в законотворческую деятельность, со своим огромным опытом надо действительно туда. Огромные слова благодарности. Вы подготовили хорошую команду, поэтому мы выбирали кандидатуры из нее, и я принял решение: Ольга Кабанова назначена главой министерства. Ольга Николаевна, эстафету принимайте и начинайте работать, — сказал глава Башкирии.
