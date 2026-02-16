Самозанятые калининградцы смогут получать больничные: но только если заплатят взносы

Право на больничный наступает не раньше чем через полгода регулярных платежей. Размер пособия зависит от стажа уплаты взносов: от 70% страховой суммы при сроке 6−12 месяцев до 100% — после года. На итоговую выплату также повлияет общий страховой стаж.