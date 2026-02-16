Самозанятые калининградцы смогут получать больничные: но только если заплатят взносы

Правда, для этого нужно застраховаться добровольно. Как пояснили в региональном отделении Соцфонда, заявление можно подать через приложение «Мой налог», «Госуслуги» или лично в клиентской службе. Более 150 калининградцев уже вступили в программу.
Чтобы получать выплаты, придётся платить взносы. Можно выбрать страховую сумму — 35 или 50 тысяч рублей. В зависимости от этого годовой взнос составит либо 16 128 рублей (сразу или по 1 344 в месяц), либо 23 040 (1 920 ежемесячно).
Право на больничный наступает не раньше чем через полгода регулярных платежей. Размер пособия зависит от стажа уплаты взносов: от 70% страховой суммы при сроке 6−12 месяцев до 100% — после года. На итоговую выплату также повлияет общий страховой стаж.
Деньги перечислят в течение 10 дней после закрытия больничного, если самозанятый даст согласие в «Моём налоге» или на «Госуслугах».
Важный нюанс: декретные и пособия по уходу за ребёнком эта программа не покрывает.