«Считалось, что там ничего нет». Ученые сообщили о внезапной сильной вспышке на Солнце 16 февраля

При этом в лаборатории отметили, что в последние несколько дней Солнце демонстрировало исключительно низкую активность, поэтому новое событие сильно противоречит общей ситуации на звезде. Кроме того, источник взрыва расположен на обратной стороне светила, вероятнее всего, — прямо за горизонтом. Поэтому пока нельзя понять, насколько большая группа пятен там обосновалась. При этом можно сказать, что новый сильный взрыв случился «из ничего».