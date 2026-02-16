«Считалось, что там ничего нет». Ученые сообщили о внезапной сильной вспышке на Солнце 16 февраля

Сильная вспышка зарегистрирована на левом краю Солнца, где считалось, что ничего нет. Подробнее о произошедшей активности белорусам и другим жителям Земли рассказали в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Ученые сообщили, что около 08.00 по минскому времени была зарегистрирована неожиданно произошедшая сильная вспышка на Солнце. Пик ее излучения достиг классам М и пришелся на 07.35 утра.
При этом в лаборатории отметили, что в последние несколько дней Солнце демонстрировало исключительно низкую активность, поэтому новое событие сильно противоречит общей ситуации на звезде. Кроме того, источник взрыва расположен на обратной стороне светила, вероятнее всего, — прямо за горизонтом. Поэтому пока нельзя понять, насколько большая группа пятен там обосновалась. При этом можно сказать, что новый сильный взрыв случился «из ничего».
— Ранее эта область Солнца никак себя не проявляла, и до этого момента считалось, что там вообще ничего нет, — прокомментировали специалисты.
Ученые отмечают, что новая сильная вспышка может быть как разовым событием, так и признаком формирования новой крупной группы пятен, зарождающимся за восточным краем звезды. Если это второй вариант, то в течение суток уже должна произойти серии активных событий.
— Уже завтра эта часть Солнца выйдет из-за горизонта, и солнечные пятна, которые произвели взрыв, можно будет увидеть глазами, — пояснили в лаборатории.
При этом ученые сделали уточнение, что произошедшее космическое событие для Земли и ее жителей не представляет никакой опасности. Сопровождающий вспышку выброс плазмы уходит в сторону.
