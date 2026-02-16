В центре Ростова произошла стрельба возле увеселительного заведения

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов предварительно установили, что причиной инцидента стал межличностный конфликт. Компания отдыхающих, в числе которых был 19-летний житель города Шахты, повздорила с неизвестным мужчиной. Ссора, возникшая на почве выяснения отношений с участием девушки, быстро переросла в физическое противостояние. В ходе драки молодой человек применил оружие — согласно данным главка донской полиции, он произвел два выстрела в воздух из охолощенного ружья, на которое у него имелось соответствующее разрешение.