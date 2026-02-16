В центре Ростова произошла стрельба возле увеселительного заведения

В Ростове полицейские задержали 19-летнего жителя области, который минувшей ночью устроил стрельбу в одном из увеселительных заведений донской столицы. Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть отдела полиции № 5 ранним утром, около четырех часов. Об этом сообщили в главке донской полиции.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов предварительно установили, что причиной инцидента стал межличностный конфликт. Компания отдыхающих, в числе которых был 19-летний житель города Шахты, повздорила с неизвестным мужчиной. Ссора, возникшая на почве выяснения отношений с участием девушки, быстро переросла в физическое противостояние. В ходе драки молодой человек применил оружие — согласно данным главка донской полиции, он произвел два выстрела в воздух из охолощенного ружья, на которое у него имелось соответствующее разрешение.
Отмечается, что выстрелы были холостыми, однако сам факт использования оружия в общественном месте привлек внимание горожан и правоохранителей. Личности всех фигурантов инцидента были установлены, участники конфликта доставлены в территориальный отдел для дачи показаний.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям всех участников ночного конфликта.