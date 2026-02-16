Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таганрогские активисты наладили производство антидроновых плащей для бойцов СВО

В Таганроге общественники шьют «плащи-невидимки» для защиты солдат от тепловизоров.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге активисты одного из территориальных общественных самоуправлений наладили производство специализированной амуниции для бойцов в зоне специальной военной операции. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.

Активисты не только освоили выпуск так называемых антидроновых плащей-невидимок, которые скрывают бойцов от тепловизоров противника, но и регулярно отрабатывают запросы военных госпиталей. Готовые изделия уже направлены в подразделения, действующие на Донецком, Запорожском и Курском направлениях. Кроме того, общественники занимаются отправкой гуманитарных конвоев с питьевой водой, продуктами, медикаментами и средствами гигиены.

Так, еще в декабре прошлого года активисты организовали отправку обогревательных приборов и современного радиооборудования для нужд штурмового отряда на Красноармейском направлении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше