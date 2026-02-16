Таганрогские активисты наладили производство антидроновых плащей для бойцов СВО

Активисты не только освоили выпуск так называемых антидроновых плащей-невидимок, которые скрывают бойцов от тепловизоров противника, но и регулярно отрабатывают запросы военных госпиталей. Готовые изделия уже направлены в подразделения, действующие на Донецком, Запорожском и Курском направлениях. Кроме того, общественники занимаются отправкой гуманитарных конвоев с питьевой водой, продуктами, медикаментами и средствами гигиены.