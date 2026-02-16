На двух омских заправках изменились цены на топливо

На заправках «Татнефть», коих в области насчитывается всего четыре, зафиксирован рост цен. АИ-92 теперь стоит 58,25−59,34 ₽ (+30 коп. по верхней границе), АИ-95 — 62,5−63,94 ₽ (+30 коп. по верхней границе). Дизель подорожал на 31 копейку, до 75,35−76,5 рубля. Цена на дизель марки «Танеко» осталась прежней — 81,54 рубля.