На двух омских заправках изменились цены на топливо

В Омске в очередной раз с начала года изменились цены на топливо. Приводим динамику цен за последнюю неделю.
На АЗС «Газпромнефть» цены в основном снизились. АИ-92 теперь стоит 59,08−59,80 ₽ (-5 копеек), АИ-95 — 63,49−64,39 ₽ (-20 копеек), G-95 — 64,79−65,69 ₽ (-20 копеек). При этом дизельное топливо выросло в цене до диапазона 76,44−76,96 ₽ (+30 копеек). Стоимость бензина G-100, газа и КПГ не изменилась.
На заправках «Татнефть», коих в области насчитывается всего четыре, зафиксирован рост цен. АИ-92 теперь стоит 58,25−59,34 ₽ (+30 коп. по верхней границе), АИ-95 — 62,5−63,94 ₽ (+30 коп. по верхней границе). Дизель подорожал на 31 копейку, до 75,35−76,5 рубля. Цена на дизель марки «Танеко» осталась прежней — 81,54 рубля.
На АЗС «Юнигаз» изменений не произошло. Марка А-92 UNI по-прежнему стоит 60,17 ₽, А-92 «Евро» — 59,32 ₽, А-95 UNI — 65,22 ₽. Цена на все виды дизеля осталась прежней: зимний дизель (ДТз) — 76,47 ₽, ДТз UNI — 77,52 ₽, арктическое дизельное топливо «Евро» — 79,97 ₽.
Без изменений остались цены и на АЗС «Топлайн». АИ-92 — 59,34−60,34 ₽, АИ-95 — 63,94−64,94 ₽, дизель — 76,5−77,6 ₽, метан — 30,38 ₽.