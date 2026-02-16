Ричмонд
Вице-мэр Южноуральска скоропостижно скончался на 72-м году жизни

Клипа занимал эту должность с декабря 2015 года.

Источник: РИА "Новости"

Вице-мэр Южноуральска (Челябинская область) скоропостижно скончался на 72-м году жизни, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Администрация с глубоким прискорбием сообщает, что на 72-м году жизни скончался заместитель главы городского округа по строительству и городскому хозяйству Сергей Борисович Клипа», — говорится в сообщении.

Клипа занимал эту должность с декабря 2015 года. Коллеги отмечают, что он был «высококвалифицированным специалистом, дальновидным руководителем, человеком огромной работоспособности и внутренней культуры».

«Он умел видеть перспективу, брать на себя ответственность и добиваться результата. Его отличали принципиальность, требовательность к себе и любовь к делу», — уточнили в мэрии.

Администрация выразила искренние соболезнования родным и близким покойного.