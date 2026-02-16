Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Иркутской области ждут трехдневные выходные с 21 по 23 февраля

В областном центре подготовили большую праздничную программу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителей Иркутской области ожидают длинные выходные в честь Дня защитника Отечества. Отдыхать будем три дня подряд — с 21 по 23 февраля 2026 года включительно. Об этом сообщает ИА «Виаком».

Кстати, в областном центре подготовили большую праздничную программу. Пройдут концерты, выставки, патриотические акции и мастер-классы. Куда сходить 23 февраля, чтобы получить яркие эмоции, можно прочитать здесь. Правда, погода в выходные вряд ли порадует. Синоптики обещают похолодание до −15…-18 градусов и снег.

На заметку. Следующие трехдневные выходные жителей региона ждут уже в марте — с 7 по 9 число включительно.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что американец переехал в Сибирь ради свадьбы с любимой. 49-летняя Елизавета и 57-летний Джейсон познакомились восемь лет назад в интернете. И с тех пор они вместе. Подробности тут.