Жителей Иркутской области ждут трехдневные выходные с 21 по 23 февраля

Жителей Иркутской области ожидают длинные выходные в честь Дня защитника Отечества. Отдыхать будем три дня подряд — с 21 по 23 февраля 2026 года включительно. Об этом сообщает ИА «Виаком».
Кстати, в областном центре подготовили большую праздничную программу. Пройдут концерты, выставки, патриотические акции и мастер-классы. Куда сходить 23 февраля, чтобы получить яркие эмоции, можно прочитать здесь. Правда, погода в выходные вряд ли порадует. Синоптики обещают похолодание до −15…-18 градусов и снег.
На заметку. Следующие трехдневные выходные жителей региона ждут уже в марте — с 7 по 9 число включительно.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что американец переехал в Сибирь ради свадьбы с любимой. 49-летняя Елизавета и 57-летний Джейсон познакомились восемь лет назад в интернете. И с тех пор они вместе. Подробности тут.