Жителей Иркутской области ждут трехдневные выходные с 21 по 23 февраля

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что американец переехал в Сибирь ради свадьбы с любимой. 49-летняя Елизавета и 57-летний Джейсон познакомились восемь лет назад в интернете. И с тех пор они вместе. Подробности тут.