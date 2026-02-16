Голикова рассказала о подготовке рекомендаций по организации наставничества

«Минтрудом России при участии Федерации независимых профсоюзов России, Российского союза промышленников и предпринимателей, заинтересованных федеральных органов подготовлен проект рекомендаций по организации наставничества в сфере труда. Его планируется утвердить Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в марте», — сказала вице-премьер на форуме «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти».