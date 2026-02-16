Ги Буше: «В матч с “Трактором” удалось перенести плюсы, что были с “Амуром”

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил прошедшую встречу с «Трактором» 15 февраля в чемпионате КХЛ. Напомним, матч закончился победой «ястребов» 6:2.
«Мы здорово провели третий период в матче с “Амуром”, и мы хотели эту игру перенести на сегодняшнюю встречу. У нас в целом это получилось, была уверенная игра все 60 минут, ребята выкладывались и придерживались структуры, здорово действовали в обороне. Вы могли заметить, что мы очень мало шансов дали противнику, действовали в силовой манере, а когда мы играем так, то против нас очень и очень сложно. Отсюда появляются и моменты у нас самих в атаке», высказал мнение наставник.
Также тренер ответил на вопрос журналиста о том, следит ли он за Олимпиадой, именно ее хоккейным турниром, и подсмотрел ли что-то интересное из тренерских приемов для себя. По его мнению, уже сейчас игра «Авангарда» похожа на стиль сборной Канады именно также ныне.
«Я был тренером Канады на девяти турнирах, прекрасно понимаю, как необходимо действовать. Те самые привычки, которые приводят к успеху, мы стараемся развивать в игроках, закладывать в них. Естественно, если в твоём распоряжении лучшие игроки, то против тебя очень сложно действовать. Здесь главное, в большей степени, философия и видение процесса», — отметил Ги.
