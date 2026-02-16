Ричмонд
Непогода оставила без электричества более 40 тысяч потребителей в Молдове

Больше всего пострадали потребители на севере страны, относящиеся к поставщику RED-Nord.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Непогода оставила без электроэнергии более 40 тысяч потребителей в Молдове.

Погода ухудшилась в течение предыдущего дня: сильный дождь перешел в мокрый снег, а ночью ударили морозы. В разных районах Молдовы образовалась наледь на электропроводах.

Компания Premier Energy Distribution сообщила о 5 136 незапланированных отключениях в Криулянском, Страшенском, Оргеевском и Хынчештском районах.

В свою очередь RED-Nord проинформировала о 34 930 отключениях, зафиксированных в период с 15 до 16 февраля. По состоянию на утро понедельника без электроснабжения остаются 1 609 потребителей в Резинском и Дондюшанском районах.

Из-за обледенения также и в Приднестровье два села частично осталась без света: Дубово в Дубоссарском районе и Приозерное в Слободзейском.

Энергетики продолжают восстановительные работы и призывают граждан сообщать о перебоях в электроснабжении в диспетчерские службы операторов распределительных сетей.

