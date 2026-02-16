Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котяков отметил рост уровня трудоустройства выпускников в России

Котяков: уровень трудоустройства выпускников в России вырос.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Уровень трудоустройства выпускников в России вырос, многие после завершения учебы работают по специальности, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Возрос показатель трудоустройства ребят в целом по окончании учебного заведения», — сказал Котяков на форуме «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти».

Министр добавил, что также был отмечен рост показателей трудоустройства по специальности после завершения обучения. Кроме того, увеличился процент оседлости выпускников в регионах.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше