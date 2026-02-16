Котяков отметил рост уровня трудоустройства выпускников в России

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Уровень трудоустройства выпускников в России вырос, многие после завершения учебы работают по специальности, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«Возрос показатель трудоустройства ребят в целом по окончании учебного заведения», — сказал Котяков на форуме «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти».
Министр добавил, что также был отмечен рост показателей трудоустройства по специальности после завершения обучения. Кроме того, увеличился процент оседлости выпускников в регионах.
