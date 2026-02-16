Ричмонд
Котяков заявил о росте числа профессий в России

Котяков: число профессий в России выросло до 10 тысяч.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Количество профессий в России выросло до десяти тысяч, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

«Мы даже в динамике последних периодов видим, что у нас было, допустим, восемь тысяч профессий, сегодня у нас десять тысяч профессий», — рассказал он на форуме «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти».

Министр подчеркнул, что в стране также растет число направлений.

«Искусственный интеллект и вообще сфера IT поднимают планку вхождения в профессию. То есть мы сегодня видим, что ребятам сложнее будет войти в профессию, не обладая определенными базовыми навыками», — пояснил Котяков.

Глава Минтруда уточнил, что безработица в России составляет 2,2%. Уровень трудоустройства выпускников вырос, многие после завершения учебы работают по специальности.

Более 300 тысяч предприятий участвуют в формировании прогноза потребности экономики в кадрах, добавил Котяков.

