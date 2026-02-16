В Ростове десять многоквартирных домов остались без теплоснабжения из-за аварии

По информации министра, в зону отключения попали дома с номерами 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 и 27 по улице Орбитальной, а также два дома на соседней улице Венеры — 21 и 23. Таким образом, без теплоснабжения временно осталась ровно дюжина многоквартирных домов.