В Ростове десять многоквартирных домов остались без теплоснабжения из-за аварии

В Ворошиловском районе Ростова из-за аварии в домах отключили тепло и горячую воду.

Источник: Комсомольская правда

Десять многоэтажных жилых домов в Ворошиловском районе Ростова оказались отключены от тепла и горячей воды. О возникновении коммунальной проблемы проинформировала министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Причиной ограничения подачи ресурса стал дефект, выявленный на теплотрассе. Энергетики приступили к ликвидации повреждения на трубопроводе, расположенном на улице Орбитальной, 13.

По информации министра, в зону отключения попали дома с номерами 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 и 27 по улице Орбитальной, а также два дома на соседней улице Венеры — 21 и 23. Таким образом, без теплоснабжения временно осталась ровно дюжина многоквартирных домов.

Согласно официальным данным, завершить ремонт и вернуть тепло в дома ростовчан планируется сегодня, 16 февраля, до семи часов вечера.

