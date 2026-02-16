В Ростове десять многоквартирных домов остались без теплоснабжения из-за аварии

Десять многоэтажных жилых домов в Ворошиловском районе Ростова оказались отключены от тепла и горячей воды. О возникновении коммунальной проблемы проинформировала министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.
Причиной ограничения подачи ресурса стал дефект, выявленный на теплотрассе. Энергетики приступили к ликвидации повреждения на трубопроводе, расположенном на улице Орбитальной, 13.
По информации министра, в зону отключения попали дома с номерами 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 и 27 по улице Орбитальной, а также два дома на соседней улице Венеры — 21 и 23. Таким образом, без теплоснабжения временно осталась ровно дюжина многоквартирных домов.
Согласно официальным данным, завершить ремонт и вернуть тепло в дома ростовчан планируется сегодня, 16 февраля, до семи часов вечера.
