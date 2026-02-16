В Янтарном зажгут новые фонари: область выделила 13 миллионов на освещение

Общая стоимость работ — почти 21 миллион рублей, из которых 13,2 миллиона поступят из регионального бюджета. Сейчас в администрации готовят конкурсные процедуры. Где именно появятся новые фонари, пока определяют. Чиновники обещают ориентироваться на обращения жителей и выбирать улицы с самой высокой потребностью.