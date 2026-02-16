Омичи просят отремонтировать проспект Мира вместо улицы Лукашевича

В паблике «Аварийный Омск» соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 16 февраля 2026 года, появилось сообщение с просьбой о ремонте проспекта Мира. Эта улица находится в Советском административном округе.
«Земляки, кто может создать петицию о смене улицы для ремонта в 2026 году. Вместо Лукашевича, которая местами только с колеей, предлагаю отремонтировать Мира, от Телецентра до Лукьяновки, по которой едешь как “по бетонке”», — говорится в посте.
Омичи в комментариях к этой публикации не поверили в эффективность петиции. Одна из девушек при этом сообщила, что на перекрестке улиц 10 лет Октября — Декабристов есть глубокая колея, и, по ее мнению, ее нужно убрать, потому что весной под водой колею будет не видно.
В администрации Омска на это ответили, что данный участок будет обследован весной, после чего власти рассмотрят возможность его включения в план работ по аварийному ремонту летом.