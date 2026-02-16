Омичи просят отремонтировать проспект Мира вместо улицы Лукашевича

Омичи в комментариях к этой публикации не поверили в эффективность петиции. Одна из девушек при этом сообщила, что на перекрестке улиц 10 лет Октября — Декабристов есть глубокая колея, и, по ее мнению, ее нужно убрать, потому что весной под водой колею будет не видно.