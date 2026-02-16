15 улиц закроют на ремонт в Краснодаре

Речь идет об улицах: Богатырской в Новознаменском, Комарова, Тенистой, Циолковского, Кожевенной, Майорском переулке, Краснодарской в Лазурном, Воронежской, Обрывной, дублере Дзержинского, Гудимы, Красина, Атарбекова, Корницкого и переулке Петровский. Каждый день там будут стоять грузовики с асфальтом, фуры с материалами и рабочие, перегораживающие проезды. Автолюбителям советуют заранее менять маршруты, иначе потеря времени в пробках гарантирована.