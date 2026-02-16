15 улиц закроют на ремонт в Краснодаре

Теплая погода пришла в Краснодар, и водителям придется забыть о комфортной езде по городу. С 16 февраля дорожники перекрывают сразу несколько улиц на ремонт. Работы затронут 15 участков общей протяженностью 13 километров и продлятся до конца лета.
Глава города Евгений Наумов уже предупредил, что на Обрывной от Воронежской до дома 131/9 демонтируют бордюры и асфальт. Параллельно перекрывают дублер Дзержинского от Покрышкина до Кореновской. Автомобилистам обещают заторы на проблемных участках. Ремонт затянется на месяцы и включит замену асфальта, бордюров, тротуаров, разметку, светофоры и знаки.
Речь идет об улицах: Богатырской в Новознаменском, Комарова, Тенистой, Циолковского, Кожевенной, Майорском переулке, Краснодарской в Лазурном, Воронежской, Обрывной, дублере Дзержинского, Гудимы, Красина, Атарбекова, Корницкого и переулке Петровский. Каждый день там будут стоять грузовики с асфальтом, фуры с материалами и рабочие, перегораживающие проезды. Автолюбителям советуют заранее менять маршруты, иначе потеря времени в пробках гарантирована.