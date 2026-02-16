Педиатр назвала болезни, которые всё чаще выявляют у детей в Омске

Врач-педиатр Елена Площик рассказала, как изменилась детская медицина за три десятилетия. По её словам, многие методы, которые раньше считались нормой, сегодня ушли в прошлое: в их числе диагностические клизмы и промывание желудка. Меньше стало в жизни омичей и антибиотиков. Специалист подчеркнула, что сейчас антибиотики назначают не «на всякий случай», а только при подтверждённых бактериальных осложнениях.