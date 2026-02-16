Педиатр назвала болезни, которые всё чаще выявляют у детей в Омске

Врач-педиатр Елена Площик рассказала, как изменилась детская медицина за три десятилетия. По её словам, многие методы, которые раньше считались нормой, сегодня ушли в прошлое: в их числе диагностические клизмы и промывание желудка. Меньше стало в жизни омичей и антибиотиков. Специалист подчеркнула, что сейчас антибиотики назначают не «на всякий случай», а только при подтверждённых бактериальных осложнениях.
Самыми запомнившимися случаями первых лет работы врач назвала гнойный менингит у пятидневного ребёнка и флегмону спины после ветрянки у ребёнка 3,5 лет — они научили её всегда учитывать риск худшего сценария.
Также врач сообщила, что за последние годы у детей стали чаще встречаться диабет 1 типа, психические нарушения, задержки речи, генетические заболевания и врождённые пороки. Подробнее интервью Елены Площик можно прочитать на сайте «Новый Омск».