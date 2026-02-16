Под Новосибирской скончался хормейстер Виктор Коровин

В поселке Садовый Новосибирского района 15 февраля умер хормейстер Виктор Коровин. Виктор Васильевич написал пять сборников произведений. Об этом сообщили в паблике «Дом культуры — поселок Садовый».
Виктор Васильевич руководил народным хором «Сибирские напевы» в поселке Садовый на протяжении 27 лет. Именно он привел коллектив к званию «народный». До этого 35 лет он руководил ансамблем песни и танца Дворца железнодорожников.
Коровин окончил Новосибирскую государственную консерваторию им. Глинки. В 1985 году ему присвоили звание заслуженного работника культуры РФ. Также он был награжден медалями «За вклад в развитие Новосибирской области» и юбилейными медалями к 100, 110 и 115-летию города.