В Омске провели внезапные проверки пожарной безопасности в спортивных школах

Как пояснила представитель управления по делам ГО и ЧС Ирина Лопатина, «Практическая отработка эвакуации — важная составляющая профессиональной подготовки персонала объекта. Традиционно предваряет практическую отработку беседа специалистов с сотрудниками школы, находящимися в момент проверки в учреждении. Оперативно обозначаются легенда, условное место возгорания. Сотрудник, обнаруживший условную локацию пожара, комментирует последовательность своих действий в соответствии с ситуацией и, не теряя времени, осуществляет звонок в службу пожаротушения».