В Омске провели внезапные проверки пожарной безопасности в спортивных школах

Мэрия проводит внезапные проверки пожарной безопасности.

Источник: Om1 Омск

В Омске проходят внезапные проверки спортивных школ на соблюдение требований пожарной безопасности. Накануне учебные эвакуации провели в спортивной школе № 25 и спортивной школе № 21 имени Леонида Киселёва.

Юные спортсмены, сотрудники и посетители покинули здания за три минуты. Автоматическая система противопожарной защиты сработала в штатном режиме, сигнал был оперативно передан на пульт «01». Замечаний по состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов не выявлено.

Как пояснила представитель управления по делам ГО и ЧС Ирина Лопатина, «Практическая отработка эвакуации — важная составляющая профессиональной подготовки персонала объекта. Традиционно предваряет практическую отработку беседа специалистов с сотрудниками школы, находящимися в момент проверки в учреждении. Оперативно обозначаются легенда, условное место возгорания. Сотрудник, обнаруживший условную локацию пожара, комментирует последовательность своих действий в соответствии с ситуацией и, не теряя времени, осуществляет звонок в службу пожаротушения».

Поскольку тренировка была учебной, реальный звонок на «01» совершался для уточнения своевременности передачи сигнала. Система оповещения и управления сигнализацией переводилась в режим «ЧС» вручную — с этого момента начиналась эвакуация, сообщила пресс-служба мэрии.