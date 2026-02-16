«Бежал бесконечные круги и сбивал железный столб». Бодибилдер из Беларуси Валерий Юшкевич покинул шоу «Титаны. Битва сезонов»

Белорусский бодибилдер, муж известной комикессы Елены Борщовой Валерий Юшкевич покинул шоу «Титаны. Битва сезонов», сообщает KP.RU.
Валерий Юшкевич играл за команду первого сезона. В четвертом выпуске, к которому из 111 атлетов осталось 82, белорус участвовал в испытании «Бесконечный бег». Героям шоу нужно было пробежать максимальное количество кругов, а само соревнование проходило в четыре этапа.
Затем в «Толкании бревна» в парных состязаниях титанов из первого и второго сезонов, участники должны были за восемь минут сбить железный столб у пары Земфира Алиева и Валерий Юшкевич выиграли Александр Лесной и Соня Александрова.
После этого поражения Юшкевичу пришлось покинуть шоу. Вместе с ним в финале четвертого выпуска «Титаны. Битва сезонов» из проекта ушли чемпионка мира по пилонному спорту Полина Волчек, фитнес-тренер Екатерина Шип и звезда «Дома — 2» Роман Капаклы.
Напомним, Валерий Юшкевич — муж популярной российской актрисы кино, телевидения, участница команды КВН «Сборная Пятигорска» Елена Борщова, которая также была одной из героинь имевшего невероятную популярность шоу Comedy Woman.
