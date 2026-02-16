В Иркутской области цены на продукты и услуги выросли на 1,7% за месяц

В непродовольственном секторе заметно подорожала техника: кухонные плиты — на 9%, фотоаппараты — на 8%, флешки — на 7%, холодильники и микроволновки — на 4−4,5%. А вот зимнюю одежду и обувь продавали с сезонными скидками: мужские ботинки и женские сапоги подешевели на 5−6%, пальто и дубленки — на 2−5%.