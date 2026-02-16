В Иркутской области цены на продукты и услуги выросли на 1,7% за месяц

В январе 2026 года потребительские цены в Иркутской области выросли на 1,7% по сравнению с декабрем. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, больше всего подорожали овощи — в среднем на 20%.
Огурцы стали дороже на 43%, капуста — на 18%, помидоры — на 16%. Свекла, морковь и картофель прибавили в цене от 3,5 до 6,5%, а яблоки и груши — около 4−5%. Зато апельсины подешевели на 2,6%.
— Среди других продуктов выросли цены на охлажденную рыбу (почти на 9%), маргарин и кальмары. На 2−3% подорожали мясной фарш, говядина, индейка, рыбные консервы, хлеб, мука и кисломолочка. При этом творог, рис, манка, «Геркулес» и детские молочные смеси стали немного дешевле, — рассказывают в Иркутскстате.
В непродовольственном секторе заметно подорожала техника: кухонные плиты — на 9%, фотоаппараты — на 8%, флешки — на 7%, холодильники и микроволновки — на 4−4,5%. А вот зимнюю одежду и обувь продавали с сезонными скидками: мужские ботинки и женские сапоги подешевели на 5−6%, пальто и дубленки — на 2−5%.
Больше всего выросли цены на услуги. Лидером стали услуги правового характера, проезд в маршрутках, взносы на капремонт и билеты в кино — рост составил 18−19,5%. Проезд в плацкарте подорожал на 12,5%. Зато курьерская доставка и билеты в купе стали дешевле на 1,5−3,5%.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что в Иркутске резко потеплеет до +6, но потом вернутся 20-градусные морозы. Смотрите прогноз на неделю.