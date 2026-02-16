Более трех миллионов жителей Дона прошли диспансеризацию в 2025 году

Профилактическую помощь без финансовых затрат жителям региона оказывают 80 медицинских организаций. Особое внимание, по словам замгубернатора, уделяется оценке репродуктивного здоровья. Соответствующее обследование прошли около 400 тысяч дончан в возрасте от 18 до 49 лет, что дало возможность своевременно выявить и предотвратить потенциальные риски.