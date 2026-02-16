Более трех миллионов жителей Дона прошли диспансеризацию в 2025 году

Более трех миллионов жителей Ростовской области, включая взрослых и детей, прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в прошлом году. Об этом говорится на сайте областного правительства.
Как сообщила заместитель губернатора региона Олеся Старжинская, бесплатная программа диспансеризации, являющаяся ключевым элементом нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», позволяет на ранних стадиях выявлять хронические заболевания и определять факторы риска их развития.
Профилактическую помощь без финансовых затрат жителям региона оказывают 80 медицинских организаций. Особое внимание, по словам замгубернатора, уделяется оценке репродуктивного здоровья. Соответствующее обследование прошли около 400 тысяч дончан в возрасте от 18 до 49 лет, что дало возможность своевременно выявить и предотвратить потенциальные риски.
