КНБ Казахстана начал проверку в отношении Сабурова

Ранее Сабурову запретили въезд в Россию на полвека, он вернулся на родину в Казахстан. После этого казахстанский активист Марат Турымбетов на своей странице в соцсети сообщил, что направил в генпрокуратуру заявление против Сабурова с требованием проверить передачу десяти мотоциклов российским бойцам в зоне СВО летом 2025 года. Заявитель утверждает, что действия комика могут квалифицироваться как «финансирование и обеспечение наемничества», за которое в Казахстане грозит до 12 лет лишения свободы.