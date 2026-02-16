КНБ Казахстана начал проверку в отношении Сабурова

Ранее Сабурову запретили въезд в Россию на полвека, он вернулся на родину в Казахстан. После этого казахстанский активист Марат Турымбетов на своей странице в соцсети сообщил, что направил в генпрокуратуру заявление против Сабурова с требованием проверить передачу десяти мотоциклов российским бойцам в зоне СВО летом 2025 года. Заявитель утверждает, что действия комика могут квалифицироваться как «финансирование и обеспечение наемничества», за которое в Казахстане грозит до 12 лет лишения свободы.
«Проводятся проверочные мероприятия (в отношении действий Сабурова — ред.)», — заявили в КНБ.
В пресс-службе комитета также отметили, что до завершения мероприятий статья, по которой проводится проверка, не уточняется.
Тридцатого января Сабурову ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Также стало известно, что после прибытия из Дубая комика не выпустили из аэропорта «Внуково», после чего он решил лететь в Алма-Ату.
Сабуров родился в 1991 году в Степногорске на севере Казахстана. С детства занимался боксом. После школы он переехал в Екатеринбург, где получил высшее образование на факультете физической культуры Уральского федерального университета, во время учебы активно выступал в КВН и параллельно развивая карьеру в жанре стендапа.