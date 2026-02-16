Ричмонд
Новый главврач назначен в омской районной больнице

Появилось сообщение о новом руководителе Черлакской центральной районной больницы.

Источник: Reuters

В понедельник, 16 февраля 2026 года, в Министерстве здравоохранения Омской области заявили, что Черлакскую центральную районную больницу возглавила Наталья Волкова.

«Терапевт по образованию, она долгое время проработала в системе оказания медицинской помощи жителям районов Омской области. Прошла медицинский путь с основ: работала участковым врачом-терапевтом во врачебной амбулатории Исилькульского района, была врачом-терапевтом поликлиники и терапевтического стационара Черлакской ЦРБ. Население района хорошо знакомо с рабочими качествами Натальи Валентиновны», — сообщили в омском Минздраве.

Отметим, что с 23 января 2026 года Наталья Волкова работала в статусе и. о. главного врача этого учреждения. До этого с января 2024 года Черлакской ЦРБ руководила Наталья Бобылева.

Напомним, что в региональном Миздраве также заявили о назначении главного врача в Крутинской центральной районной больнице. Это учреждение возглавил Михаил Мангазеев.