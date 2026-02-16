Новый главврач назначен в омской районной больнице

«Терапевт по образованию, она долгое время проработала в системе оказания медицинской помощи жителям районов Омской области. Прошла медицинский путь с основ: работала участковым врачом-терапевтом во врачебной амбулатории Исилькульского района, была врачом-терапевтом поликлиники и терапевтического стационара Черлакской ЦРБ. Население района хорошо знакомо с рабочими качествами Натальи Валентиновны», — сообщили в омском Минздраве.