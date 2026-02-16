Правительство хочет упростить оформление субсидий на оплату услуг ЖКХ

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Порядок получения россиянами субсидий на оплату коммунальных услуг планируют оптимизировать, в том числе за счет внедрения цифровых сервисов, следует из документа правительства, который есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно утвержденному плану мероприятий, предполагается «снижение нагрузки на потребителей коммунальных услуг при получении государственной поддержки за счет оптимизации порядка получения гражданами субсидий на оплату коммунальных услуг, в том числе с внедрением государственных цифровых сервисов».
Результатом этих шагов должна стать поддержка социально незащищенных категорий граждан в части оплаты услуг ЖКХ в удобном цифровом формате без необходимости очного присутствия, указано в документе. С другой стороны, это должно сократить издержки госаппарата — в частности, органов соцзащиты — на обработку, анализ и оформление заявлений на получение соответствующих субсидий.
Проработкой этого вопроса займутся Минстрой, Минтруд, Минцифры, Минфин и Минэкономразвития. Доклад в правительство должен быть представлен к сентябрю 2026 года, а федеральный закон и соответствующий правительственный документ при необходимости подготовят к февралю 2029 года.