Новый корпус Экономического лицея открылся в центре Новосибирска — фото

Как ранее сообщал Максим Кудрявцев в годовом отчете перед Советом депутатов, развитие социальной инфраструктуры остается приоритетом городских властей. Так, в 2025 году введена в эксплуатацию новая школа № 222 в микрорайоне «Стрижи», кроме того, крупнейшая музыкальная школа на улице Терешковой в Советском районе получила заключение Госстройнадзора о соответствии проектной документации — следующим этапом станет ввод объекта в эксплуатацию.