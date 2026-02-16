Новый корпус Экономического лицея открылся в центре Новосибирска — фото

Четырехэтажное здание, соединенное теплым переходом с основным корпусом, создано специально для старшеклассников и рассчитано на 250 школьных мест. Здесь разместились профильные классы, современные лаборатории и пространства для проектной деятельности. Об этом в своём Telegram-канале рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Новый корпус рассчитан на углубленное изучение предметов и подготовку учащихся к осознанному выбору будущей профессии. Это первый этап масштабной реконструкции лицея. В ближайших планах — обновление основного здания и приведение всего комплекса к единому архитектурному облику.
Открытие корпуса стало значимым событием для центральной части города с ее плотной застройкой, где каждый новый образовательный объект требует серьезных усилий. Строительство велось в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
Как ранее сообщал Максим Кудрявцев в годовом отчете перед Советом депутатов, развитие социальной инфраструктуры остается приоритетом городских властей. Так, в 2025 году введена в эксплуатацию новая школа № 222 в микрорайоне «Стрижи», кроме того, крупнейшая музыкальная школа на улице Терешковой в Советском районе получила заключение Госстройнадзора о соответствии проектной документации — следующим этапом станет ввод объекта в эксплуатацию.
В текущем году при условии выделения финансирования из вышестоящих бюджетов планируется завершить строительство дополнительного корпуса лицея № 113 в Дзержинском районе.
Важным направлением остается капитальный ремонт школ. В прошлом году модернизировано 21 школьное здание. Власти готовят предложения для включения новых объектов в мероприятия нацпроекта «Молодёжь и дети».
«Консолидация усилий правительства Новосибирской области и мэрии позволила в прошлом году создать 2 644 дополнительных мест за счёт строительства и реконструкции зданий, — отметил градоначальник. — В этом году работа будет продолжена за счёт средств инвесторов».
Ряд объектов возводится застройщиками в рамках соглашений о комплексном развитии территорий. Уже реализуются три таких проекта. В ближайшие годы предстоит найти средства для начала строительства пяти приоритетных школ в микрорайонах с плотной жилой застройкой.