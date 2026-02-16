Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котяков назвал число вакансий на портале «Работа России»

Котяков: число вакансий на портале «Работа России» превысило 1,5 миллиона.

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Число вакансий на портале «Работа России» составило 1,5 миллиона, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Сегодня количество вакансий, которые есть и которые формируются на информационном ресурсе “Работа России”, — 1,5 миллиона», — сказал Котяков.

Министр добавил, что такое число вакансий указывает на большой спрос со стороны работодателей.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше