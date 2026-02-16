Котяков назвал число вакансий на портале «Работа России»

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Число вакансий на портале «Работа России» составило 1,5 миллиона, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Сегодня количество вакансий, которые есть и которые формируются на информационном ресурсе “Работа России”, — 1,5 миллиона», — сказал Котяков.
Министр добавил, что такое число вакансий указывает на большой спрос со стороны работодателей.
