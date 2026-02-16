В Омской области 991 договор за 2025 год заключили дольщики нежилой недвижимости

В понедельник, 16 февраля, областной минстрой сообщил востребованности в регионе договоров о долевом участии в строительстве нежилых помещений и машиномест. Ведомство привело данные омского отделения Росреестра, согласно им количество таких договоров за прошлый год стало больше почти вдвое.
Цифры говорят сами за себя: в 2025 году жители Омской области заключили 991 договор долевого участия в строительстве нежилых объектов, в 2024-м их было заключено 514.
Активность омичей в заключении договоров на участие в строительстве жилья осталась примерно прежней. За 2025 год Росреестр зарегистрировал 2 464 таких договора.
«Сейчас застройщики активно используют механизм эскроу, что позволяет обезопасить средства участников долевого строительства жилья. На специальных счетах в банках деньги дольщиков сохраняются до момента ввода домов в эксплуатацию. В итоге граждане получают либо готовые к заселению квартиры, либо банки возвращают им вложенные в строительство средства», — напомнил министр строительства и архитектуры Александр Рашко.
По информации же Омского отделения Банка России, количество открытых в области эскроу-счетов по состоянию на 1 января этого года составляет 4 592 на общую сумму 30,16 млрд рублей.
Ранее мы писали, что в Омске СКР завел уголовное дела из-за домов дольщиков на улице Перелета, сданных с недоделками.