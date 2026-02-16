В Омской области 991 договор за 2025 год заключили дольщики нежилой недвижимости

В понедельник, 16 февраля, областной минстрой сообщил востребованности в регионе договоров о долевом участии в строительстве нежилых помещений и машиномест. Ведомство привело данные омского отделения Росреестра, согласно им количество таких договоров за прошлый год стало больше почти вдвое.