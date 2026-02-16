В Москве в среду ожидается пик похолодания до минус 20

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Пик похолодания в Москве ожидается в среду, в ночные часы температура воздуха приблизится к минус 20, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В течении дня (понедельника — ред.) снегопады, вызванные циклоном “Вивиан” — такое имя он получил от немецких метеорологов, охватят всю территорию столичного региона. Причём на севере осадков будет совсем немного, в пересчёте на воду не более 1−3 миллиметров, в центральной части региона, в том числе и в Москве, выпадет 3−8 миллиметров осадков, а больше всего небесной влаги достанется южным и юго-восточным районам — там за день может выпасть до 9−14 миллиметров осадков, что близко к трети от месячной нормы февраля», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что сопровождать снегопады будет порывистый ветер северных румбов и ухудшающие видимость метели.
«К счастью, снежное ненастье будет непродолжительным. По мере отхода циклонического вихря на северо-восток, уже вечером снег станет кратковременным и локальным, а ночью прекратится. Вторник столица встретит усилением морозов — ночью до -минус 15 — минус 17 градусов, днем ожидается не выше минус 8 — минус 10 градусов, а пик похолодания придётся на среду, когда в ночные часы температура опустится вплотную к 20-градусным отметкам», — добавил он.