В Москве в среду ожидается пик похолодания до минус 20

«В течении дня (понедельника — ред.) снегопады, вызванные циклоном “Вивиан” — такое имя он получил от немецких метеорологов, охватят всю территорию столичного региона. Причём на севере осадков будет совсем немного, в пересчёте на воду не более 1−3 миллиметров, в центральной части региона, в том числе и в Москве, выпадет 3−8 миллиметров осадков, а больше всего небесной влаги достанется южным и юго-восточным районам — там за день может выпасть до 9−14 миллиметров осадков, что близко к трети от месячной нормы февраля», — написал Леус в своем Telegram-канале.