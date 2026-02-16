Спасатели рассказали, как безопасно смотреть на горящее чучело на Масленицу

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Люди во время сжигания чучела зимы на Масленицы должны быть на расстоянии не менее 15 метров от огня, предупреждает ГКУ «Мособлпожспас» в своем Telegram-канале.
«Оптимальное расстояние от чучела Масленицы до зрителей — не менее 15 метров. Особое внимание — детям: не оставляйте их без присмотра», — отмечается в сообщении.
Само место для сжигания чучела должно находиться на расстоянии не менее 50 метров от зданий, сооружений и других построек и обязательно должно быть оцеплено. В непосредственной близости от костра должны отсутствовать легковоспламеняющиеся предметы и находиться первичные средства пожаротушения.
«При сжигании чучела необходимо учитывать погодные условия: опасно пользоваться открытым огнем при сильном ветре, не рекомендуется использовать горючие жидкости. После окончания мероприятия необходимо убедиться в отсутствии горящих или тлеющих остатков чучела», — подчеркивает «Мособлпожспас».
Масленица — это многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связан обычай печь блины, гуляния ряженых и другие языческие обряды. В 2026 году Масленицу будут отмечать с 16 по 22 февраля.