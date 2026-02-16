Спасатели рассказали, как безопасно смотреть на горящее чучело на Масленицу

Само место для сжигания чучела должно находиться на расстоянии не менее 50 метров от зданий, сооружений и других построек и обязательно должно быть оцеплено. В непосредственной близости от костра должны отсутствовать легковоспламеняющиеся предметы и находиться первичные средства пожаротушения.