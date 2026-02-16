Перевозчика в Воротынце оштрафовали за опасные рейсы по Волге

Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. Проверка показала, что маломерным судном на воздушной подушке, которое перевозило пассажиров по Волге в поселке Воротынец, управлял человек, не имеющий прав на это. Такие действия создавали потенциальную угрозу жизни и здоровью пассажиров.