Перевозчика в Воротынце оштрафовали за опасные рейсы по Волге

Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. Проверка показала, что маломерным судном на воздушной подушке, которое перевозило пассажиров по Волге в поселке Воротынец, управлял человек, не имеющий прав на это. Такие действия создавали потенциальную угрозу жизни и здоровью пассажиров.
После проверки транспортный прокурор потребовал от руководителя компании устранить нарушения. Кроме того, по инициативе прокуратуры Ространснадзор оштрафовал судоводителя и компанию‑перевозчика за нарушение правил эксплуатации судна (ч. 2 ст. 11.8 КоАП РФ). Общая сумма штрафов составила 25 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что подобное нарушение выявлено на переправе Лысково — Макарьево через Волгу.