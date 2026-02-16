Закрыть больничный теперь можно онлайн — новосибирцы тестируют новую функцию

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий напомнил, что с октября прошлого года через MAX уже можно записаться на приём к врачу — этой возможностью воспользовались 30 тысяч пациентов. По его словам, регион стал одним из лидеров по внедрению медицинских цифровых сервисов на платформе национального мессенджера. Новые телемедицинские возможности помогут экономить время и пациентам, и медикам.