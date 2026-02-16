Панде Катюше из Московского зоопарка подарили клатч в виде сердца

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Панде Катюше из Московского зоопарка подарили красный в горошек клатч в виде сердца, в котором были спрятаны угощения, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
«Получила Катюшка маленький подарочек. Миниатюрный клатч-валентинку с вкусняшками внутри, от известного Модного Дома в своей неповторимой фирменной цветовой гамме — красный с крупным белым горохом. Но, кажется мне, что Катюша хотела бы клатч раз в пять десять побольше и доверху наполненный вкусняшками», — написала Акулова в своем Telegram-канале.
На опубликованном видео Катюша замечает клатч, который висит на веревке в вольере, встает на задние лапы, обнюхивает спрятанное внутри лакомство и начинает разгрызать сумку. Из «валентинки» выпадают угощения: бамбук, морковка и листья. Панда подбирает их и съедает содержимое подарка. В конце Катюша полностью срывает клатч с веревки и достает оставшиеся листья.