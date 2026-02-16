Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школа № 39 в Петербурге начала работу после карантина

В образовательном учреждении произошла вспышка острой кишечной инфекции.

Источник: Аргументы и факты

В понедельник, 16 февраля, школа № 39 в Невском районе Петербурга начала работу после карантина. Ранее в образовательном учреждении случилась вспышка острой кишечной инфекции.

Представители комитета по образованию отметили, что «это не отравление, а инфекция». Более 700 обучающихся были обследованы в городской поликлинике № 8.

По информации пресс-службы профильного ведомства, у 84 школьников нашли норовирус. Они находятся на амбулаторном лечении. Специалисты на прошлой неделе еще раз промыли и продезинфицировали систему водоснабжения в школе. Также Роспотребнадзор взял пробы питьевой и горячей воды.

Напомним, что о вспышке стало известно 4 февраля. По решению Роспотребнадзора школу временно закрывали. Норовирус подхватили не только дети, но и сотрудники учреждения. Следком обратил внимание на ситуацию.