Школа № 39 в Петербурге начала работу после карантина

По информации пресс-службы профильного ведомства, у 84 школьников нашли норовирус. Они находятся на амбулаторном лечении. Специалисты на прошлой неделе еще раз промыли и продезинфицировали систему водоснабжения в школе. Также Роспотребнадзор взял пробы питьевой и горячей воды.