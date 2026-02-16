Как команда из Приморья сняла международный триллер с Тилем Швайгером

В новых медиа на прошлой неделе активно рассказывали о новом фильме «Бочка» (16+) владивостокского режиссера Алексея Звонцова и команды приморских авторов Александра Бережного и Дмитрия Борисова. В главных ролях Тиль Швайгер, известный многим по фильмам «Достучаться до небес» (18+) и «Бесславные ублюдки» (18+) Квентина Тарантино, а саму картину покажут на кинофестивале в Калифорнии. Корр. ИА PrimaMedia связался с режиссером Алексеем Звонцовым и узнал, как создавался фильм, почему съемки проходили в Белоруссии и как на главную роль удалось пригласить звезду мирового кино.
Новый фильм «Бочка» от приморской команды режиссёра и сценаристов рассказывает историю подростка и его отца, оказавшихся втянутыми в тяжёлое испытание. Сын заперт в бочке, а отец прикован к столбу. В этих экстремальных условиях героям предстоит не только найти способ выбраться на свободу, но и разобраться в сложных личных отношениях.
Поиск идеи и как из ограничений родился большой проект.
Фильм имеет длинную историю — от простой и незатратной идеи до кино мирового уровня. Изначально был один путь: снять что-то камерное, локальное и недорогое, за свои деньги. Во Владивостоке была студия видео-продакшена, была его команда. И кино планировалось снимать именно здесь.
— Я сознательно задал себе рамки: одно пространство, камерность, минимальные ресурсы, из этого начала формироваться история. Но дальше она стала трансформироваться и расширяться. Подключились продюсеры: мои друзья, с которыми мы раньше работали над рекламными проектами, а затем они серьёзно ушли в киноиндустрию.
К проекту присоединились и сценаристы: друзья Алексея из Владивостока Александр Бережной и Дмитрий Борисов. Сейчас они живут в Москве, но часто приезжают во Владивосток, любят этот город и мечтают снимать кино именно здесь.
В какой-то момент появилась идея сделать фильм международным и на английском языке. Проект стал набирать серьезные обороты.
«И парадоксально, но фильм, который задумывался как недорогой и камерный, в итоге оказался совсем не дешёвым, это уже был полноценный бюджет большого полнометражного кино», — отметил Алексей.
Белоруссия, кастинг и Тиль Швайгер.
После написания сценария была сделана его адаптация на английский язык и разработка раскадровки. Раскадровка упростила коммуникацию с командой: стало легче объяснять оператору, художнику, постановщику и другим цехам идеи, визуальные решения и планы.
— Кроме того, на этапе подготовки стало понятно, что фильм технически гораздо сложнее, чем казался изначально. Несмотря на внешнюю простоту, внутри оказалось много нюансов и производственных задач, — рассказывает Алексей.
Производством фильма занимались белорусская и американская компании, основные генеральные продюсеры были гражданами Беларуси, они уже имели на родине свою сложившуюся производственную базу: команду, технику, инфраструктуру и все необходимые ресурсы для съёмок.
С точки зрения логистики и бюджета было рационально перенести производство туда, и большая часть съёмочного периода прошла именно в Беларуси.
Кастинг стал довольной нестандартной и сложной задачей. Он проходил удаленно, так как большая часть актеров были из-за зарубежа.
«Для меня как для режиссёра самым трудным оказалось то, что мы не могли встретиться с артистами вживую, почувствовать личный контакт, химию, выстроить коммуникацию офлайн. Приходилось принимать решения дистанционно, а кастинг полностью проходил по Zoom (6+)», — подчеркнул Алексей.
Тиля Швайгера удалось пригласить благодаря сильному сценарию, команда Александра Бережного и Дмитрия Борисова проделали отличную работу: текст оказался настолько убедительным, что после прочтения Тиль сказал, что ему интересно и он готов присоединиться к проекту. А сценарий ему предложил прочитать один из главных актеров проекта — Филипп Рейнхардт.
Откуда появилась «Бочка»?
Бочка в фильме не является центральным объектом, вокруг которого строится вся драматургия. Она скорее выступает частью сеттинга и элементом квеста, который предстоит пройти героям.
«Это создаёт дополнительное напряжение и работает как классический драматургический приём “тикающих часов”: зритель понимает, что у героя есть ограниченное время, чтобы выбраться и выжить. В таких условиях невозможно находиться долго», — отмечает Алексей.
Помимо вечной истории взаимоотношений отцов и детей, в фильме большое внимание уделяется теме прощения, которая является одной из ключевых линий для Алексея. В конечном счёте, это история не только о выживании, но и о внутреннем примирении, о попытке понять и принять друг друга. При этом каждый зритель, безусловно, сможет найти в фильме что-то своё.
«Мы со сценаристами — примерно одного поколения, нам около сорока, у всех уже есть дети. И мы сами сейчас находимся в переходной точке: вроде бы недавно ещё были детьми, а теперь уже стали отцами. И очень остро чувствуем, что воспитываем своих детей совсем иначе, чем воспитывали нас наши родители», — рассказывает Алексей.
Кроме драматической составляющей, картина имеет выраженный развлекательный элемент, структуру квеста с последовательностью задач и испытаний, которые героям предстоит преодолеть. В целом Алексею близок жанр выживания: фильмы, где персонаж оказывается в экстремальных условиях и проходит серьёзное физическое и психологическое испытание. Для этого необязательно использовать реальные события — важен сам процесс преодоления.
— Часть этой страсти, вероятно, пришла ко мне из личного опыта. В 2013 году во Владивосток я запускал сеть квестов под названием «Игры разума» (16+). Мы были одними из первых, кто открыл квесты в городе, а позже даже продавали франшизу на Сахалин. Тогда я не только занимался организацией, но и писал сценарии для квестов. Возможно, именно оттуда появилась моя страсть, как к прохождению квестов, так и к построению историй, где герои шаг за шагом решают задачи и проходят испытания, — вспоминает Алексей.
В первую очередь определяет так «примерно на 60% это драма, и еще на 40% это триллер». В основе лежит человеческая и эмоциональная история, но при этом в сюжете есть саспенс и элементы жанрового триллера, которые мотивируют зрителя следить за повествованием.
Обратная связь и большой прокат.
Это режиссёрский дебют, и Алексею сложно оценивать его с точки зрения зрительского интереса. Он признается, что фильм уже видел десятки раз, и в какой-то момент процесс просмотра во время шлифовки «начинает надоедать»: каждую сцену он знает наизусть.
«Думаю, это “проклятие” большинства режиссёров, могу говорить точно за себя. Поэтому объективно оценивать работу я могу, скорее, с точки зрения качества и технической стороны. С точки зрения продакшена фильм выполнен на высоком уровне: картинка, уровень игры актёров, внимание к деталям», — объясняет Алексей. — А с точки зрения зрительской реакции я боюсь давать оценку, так как сейчас это было бы необъективно. Моя задача как режиссёра — создать фильм максимально качественным и честным, а дальше зритель сам решает, насколько он ему интересен. Я показывал близкому кругу: семье и друзьям. Им фильм понравился, и это приятно, но объективность таких оценок ограничена. Например, положительный отзыв жены для меня важен и морально поддерживает, но он не может считаться полностью независимым мнением. Жена была со мной на съёмках, поддерживала морально и помогала по ходу процесса. Мы обсуждали через неё отдельные идеи и сцены, что тоже повлияло на создание фильма.
Авторы стремились создавать не фестивальное, а зрительское кино для широкого проката. Для проекта предусмотрены международные продажи: в США, Европе и других странах мира. К процессу дистрибуции уже подключились агенты, активно ведётся поиск партнёров, готовых выпускать фильм на своих территориях. При этом многое будет зависеть от фестивальной премьеры, поскольку её успех во многом определяет дальнейшую судьбу проекта.
После международного запуска картина выйдет в России и странах СНГ примерно через полгода после официального дубляжа. Планируется как кинотеатральный релиз, так и выпуск на стриминговых платформах. В США фильм также будет демонстрироваться в кинотеатрах и затем на платформах для онлайн-просмотра.