Как команда из Приморья сняла международный триллер с Тилем Швайгером

«Думаю, это “проклятие” большинства режиссёров, могу говорить точно за себя. Поэтому объективно оценивать работу я могу, скорее, с точки зрения качества и технической стороны. С точки зрения продакшена фильм выполнен на высоком уровне: картинка, уровень игры актёров, внимание к деталям», — объясняет Алексей. — А с точки зрения зрительской реакции я боюсь давать оценку, так как сейчас это было бы необъективно. Моя задача как режиссёра — создать фильм максимально качественным и честным, а дальше зритель сам решает, насколько он ему интересен. Я показывал близкому кругу: семье и друзьям. Им фильм понравился, и это приятно, но объективность таких оценок ограничена. Например, положительный отзыв жены для меня важен и морально поддерживает, но он не может считаться полностью независимым мнением. Жена была со мной на съёмках, поддерживала морально и помогала по ходу процесса. Мы обсуждали через неё отдельные идеи и сцены, что тоже повлияло на создание фильма.