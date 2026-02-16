В Приморье завершился краевой фестиваль ГТО среди вузов

Во Владивостоке завершился краевой фестиваль «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди студентов высших учебных заведений Приморского края. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Событие торжественно открыли исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Приморского края Дмитрий Граф и депутат Думы Владивостока, председатель правления Федерации муайтай Приморского края Семен Полещук.
Второй год подряд победителем студенческого фестиваля стал Дальневосточный федеральный университет. В ходе соревнований участники выполняли разнообразные нормативы комплекса ГТО. Программа включала бег на разные дистанции, отжимания, подтягивания, прыжки, стрельбу, наклоны и плавание. Кроме того, студенты испытали себя в командной гонке, где особенно ярко проявились дух товарищества и сплоченность коллективов.
По итогам состязаний в командном зачете безоговорочную победу одержал ДВФУ. Серебряные медали завоевали представители Тихоокеанского государственного медицинского университета, а бронзовыми призерами стали спортсмены Дальрыбвтуза. Теперь команда победитель ДВФУ получит право защищать честь Приморского края на всероссийском этапе фестиваля, который пройдет в Сочи.
Яркие победы были и в личном многоборье. Среди девушек VII ступени высшей ступени пьедестала почета заняла Александра Устич из ДВФУ. У юношей той же ступени не было равных Ивану Харитонову, также представлявшему Дальневосточный федеральный университет. В VIII ступени среди девушек первенствовала Полина Алтухова из ДВФУ, а у юношей VIII ступени первое место завоевал Даниил Шоколенко из Дальрыбвтуза.
Ранее «КП» писала, что во Владивостоке прошли женские соревнования по боксу ДФО.