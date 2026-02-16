В Приморье завершился краевой фестиваль ГТО среди вузов

Яркие победы были и в личном многоборье. Среди девушек VII ступени высшей ступени пьедестала почета заняла Александра Устич из ДВФУ. У юношей той же ступени не было равных Ивану Харитонову, также представлявшему Дальневосточный федеральный университет. В VIII ступени среди девушек первенствовала Полина Алтухова из ДВФУ, а у юношей VIII ступени первое место завоевал Даниил Шоколенко из Дальрыбвтуза.