В Госдуме предложили создать охранные зоны вокруг природных заказников

В Госдуме предложили создать вокруг природных заказников охранные зоны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили создать вокруг государственных природных заказников охранные зоны, подобные тем, что сейчас есть вокруг заповедников, национальных и природных парков, а также памятников природы.

Соответствующий законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков.

«Предлагается включить в указанный перечень объектов, около которых создаются охранные зоны, государственные природные заказники, что позволит уберечь государственные природные заказники от размещения рядом с ними опасных производств», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что новой поправкой предлагается включить государственные природные заказники в перечень объектов, вокруг которых обязательно устанавливаются охранные зоны.

«Сейчас к таким объектам относятся заповедники, нацпарки, природные парки и памятники природы. При этом заказники также играют важную роль в восстановлении экосистемы, различных видов животных, растений», — добавил он.

По словам лидера партии, необходимо защитить их от размещения рядом опасных производств и других коммерческих объектов — на что и направлен законопроект.