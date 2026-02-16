В Госдуме предложили создать охранные зоны вокруг природных заказников

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили создать вокруг государственных природных заказников охранные зоны, подобные тем, что сейчас есть вокруг заповедников, национальных и природных парков, а также памятников природы.