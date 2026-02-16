На Иркутском авиазаводе собирают 20 самолетов МС-21

На Иркутском авиационном заводе полным ходом идет сборка серийных самолетов МС-21. Все пять цехов агрегатно-сборочного производства загружены работой. Один из лайнеров уже прошел испытания под током, еще 20 машин находятся в разной степени готовности.
Сейчас цехи заняты изготовлением отсеков фюзеляжа, установкой систем и стыковкой частей самолета. Процесс завершают в цехе окончательной сборки. Чтобы ускорить выпуск лайнеров, завод планирует оборудовать дополнительный пролет под сборку консольных частей крыла. Это сэкономит время на финальном этапе.
— Задача перед нами стоит серьезная, работы в этом году предстоит очень много. Производство продолжает совершенствоваться, чтобы в перспективе наращивать темпы серийного выпуска МС-21, — отметил заместитель начальника АСП по гражданской авиационной технике по производству Александр Милютин.
Работа зависит от поставок комплектующих с других заводов и от внешних партнеров. Новый этап начнется после сертификации импортозамещенной версии МС-21. К этому на предприятии уже готовятся.
