Белорусские мобильные операторы пересматривают правила и тарифы из-за ограничения скорости интернета с 23 февраля 2026

Белорусские мобильные операторы раскрыли детали ограничения скорости интернета в Беларуси.
Ранее Минсвязи установило операторам сотовой связи требования по мобильному интернету. И после решения Минсвязи ограничить скорость мобильного интернета некоторым пользователям мобильными операторами были пересмотрены правила оказания услуг.
Для прежнего комфорта в сети белорусам предлагают временные акции и глобальные пересмотры линейки тарифов.
Например, МТС обновил большинство тарифных планов, в том числе пакеты популярного «Безлимитище». Например, корректируются условия предоставления трафика: первые 30 гигабайт в месяц на максимальной скорости, затем — безлимитный доступ до 1 мегабит в секунду. При этом уточняется, что корректировки не будут массовыми, и белорусы, которые расходуют в месяц менее 30 гигабайт интернета, не почувствуют изменений. Условия новых услуг обнародуют 23 февраля.
Тем временем оператор А1 разработал временную акцию, предлагая «компенсировать» скорость интернета абонентам. В компании сказали о введении новой услуги бесплатной «Форсаж». После 23 февраля услугой смогут воспользоваться абоненты ряда тарифных планов. Кроме того, абоненты А1 со специальными условиями на мобильную связь могут воспользоваться домашним безлимитным интернетом без ограничения скорости
Оператор Life в качестве решения предлагает снижение абонентской платы своим клиентам. Так, с 23 февраля у Life изменятся условия тарифа «Бесконечный Pro Max», по которому компания предложила компенсацию, связанную с покупкой гаджетов и начислением бонусов. А при смене тарифного плана этот оператор предложил белорусам 100 ГБ интернета без ограничения по скорости на соцсети и мессенджеры за ту же абонентскую плату и другие акции.
Напомним, новые правила для тарифов с безлимитным интернетом начнут действовать в Беларуси с 23 февраля 2026 года.
В конце января Минсвязи ограничило безлимитные тарифы мобильной связи для белорусов. А после Минсвязи сказало, как ограничение безлимитных тарифов связи затронет белорусов.