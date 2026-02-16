Белорусские мобильные операторы пересматривают правила и тарифы из-за ограничения скорости интернета с 23 февраля 2026

Оператор Life в качестве решения предлагает снижение абонентской платы своим клиентам. Так, с 23 февраля у Life изменятся условия тарифа «Бесконечный Pro Max», по которому компания предложила компенсацию, связанную с покупкой гаджетов и начислением бонусов. А при смене тарифного плана этот оператор предложил белорусам 100 ГБ интернета без ограничения по скорости на соцсети и мессенджеры за ту же абонентскую плату и другие акции.