Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты

В Самарской губдуме рассмотрели изменения в закон об административных правонарушениях.

Источник: Комсомольская правда

Штрафы за брошенные электросамокаты могут ввести в Самаре. Соответствующие изменения в региональный закон об административных правонарушениях рассмотрели 16 февраля на заседании комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Самарской губернской думы.

Доклад на эту тему подготовили в мэрии Самары. Предлагается выписывать штрафы тем, кто бросает электросамокаты там, где это запрещено — на тротуарах, остановках, возле подъездов и т. д.

В Самаре предлагают ввести штрафы для нерадивых самокатчиков в размере от трех до 20 тысяч рублей. Но точное решение по инициативе еще не приняли, введут ли подобные штрафы в Самаре на самом деле — неясно.