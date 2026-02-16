Купидон и 14 новосибирцев прокатились на сапах по Оби в День святого Валентина

В Новосибирске 14 февраля, когда во всем мире празднуют день всех влюбленных, любители катания на САПах решили оригинально отметить такую дату. О том, как прошел этот день, Сиб.фм рассказал руководитель компании «САП Новосибирск» Евгений Попов.