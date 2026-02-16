Купидон и 14 новосибирцев прокатились на сапах по Оби в День святого Валентина

В Новосибирске 14 февраля, когда во всем мире празднуют день всех влюбленных, любители катания на САПах решили оригинально отметить такую дату. О том, как прошел этот день, Сиб.фм рассказал руководитель компании «САП Новосибирск» Евгений Попов.
«Катались в районе острова Кудряш — это единственное незамерзающее место», — объяснил Попов, — «Сейчас будем переходить на Обь».
В оригинальном заплыве поучаствовали 15 человек, среди которых был и Евгений Попов — на его спине располагались белые крылья как у Купидона.
«На улице было −15, но мы были в непромокаемых костюмах», — добавил руководитель компании.
Ранее в Новосибирске публиковали кадры массового заплыва на САПах в −26 градусов.