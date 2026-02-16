Зимняя погода влияет на рейсы: аэропорт Кишинева работает в усиленном режиме

Как сообщили в администрации аэропорта, данная процедура является необходимым этапом для безопасного выполнения полетов и может привести к задержкам на отдельных маршрутах, а также к изменениям в расписании рейсов. При этом все операционные процессы выполняются в полном объеме, а безопасность пассажиров остаётся приоритетом.