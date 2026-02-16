Зимняя погода влияет на рейсы: аэропорт Кишинева работает в усиленном режиме

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. В связи с суровыми погодными условиями и объявленным на текущие дни «желтым кодом» в Международный аэропорт Кишинева применяются специальные зимние процедуры, включая обязательную противообледенительную обработку воздушных судов.
Как сообщили в администрации аэропорта, данная процедура является необходимым этапом для безопасного выполнения полетов и может привести к задержкам на отдельных маршрутах, а также к изменениям в расписании рейсов. При этом все операционные процессы выполняются в полном объеме, а безопасность пассажиров остаётся приоритетом.
«Инфраструктура аэропорта функционирует в штатном режиме. Взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки и перрон регулярно очищаются от снега и поддерживаются в рабочем состоянии», — сообщили в администрации воздушной гавани.
Аэропортовые службы находятся в постоянной готовности и применяют процедуры, характерные для зимнего сезона, включая непрерывный мониторинг метеоусловий, уборку снега и противообледенительные работы, чтобы обеспечить безопасность и непрерывность полётов.
Пассажирам рекомендуется перед выездом в аэропорт проверять актуальный статус рейсов на онлайн-табло аэропорта, а также на официальных ресурсах авиакомпаний.