Самая крупная в ПФО: в Уфе начала работать школа на 2200 детей

По словам руководителя республики, это не просто школа, а инновационный центр воспитания, культуры, спорта и досуга. Хабиров выразил уверенность, что ученики и выпускники учреждения не раз заявят о себе выдающимися достижениями, и поблагодарил педагогов за их труд, а строителей — за качественно выполненную работу. Нескольким из них он вручил государственные награды.