Самая крупная в ПФО: в Уфе начала работать школа на 2200 детей

Сегодня, 16 февраля, в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон состоялось открытие Центра образования № 164. Глава Башкирии Радий Хабиров лично принял участие в церемонии и назвал новое учебное заведение крупнейшим в ПФО — оно рассчитано на 2200 детей.
По словам руководителя республики, это не просто школа, а инновационный центр воспитания, культуры, спорта и досуга. Хабиров выразил уверенность, что ученики и выпускники учреждения не раз заявят о себе выдающимися достижениями, и поблагодарил педагогов за их труд, а строителей — за качественно выполненную работу. Нескольким из них он вручил государственные награды.
Здание площадью более 31 тысячи квадратных метров выполнено в форме буквы «А». Здесь оборудованы 96 учебных кабинетов, четыре спортивных зала, стадион, несколько игровых зон и полноценный медицинский блок. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены лифт, пандусы и специальные санитарные комнаты.
Директор школы Миляуша Мурзагалина рассказала, что учреждение работает по модели «Школа полного дня»: после уроков ученики могут посещать кружки и секции. Особенность образовательного процесса — проект «Школа возможностей», включающий профильные направления. Среди них естественно-научный («Ломоносовский уголок науки»), технологический («Мастерская Кулибина»), гуманитарный («Пушкинская гостиная»). Также открыты медицинские, полицейские, психолого-педагогические, предпринимательские классы и класс креативных индустрий. Внеурочно дети могут заниматься робототехникой, авиамоделированием, программированием, блоггингом, театральным искусством, мультипликацией, издательским делом, спортивным туризмом и многим другим.
На данный момент в школе сформированы 1−8 классы, в которых учатся 1339 детей, включая 10 первых классов. До конца учебного года планируется донабор в 9−11 классы. С 1 сентября 2026 года по просьбам родителей откроются коррекционные классы для детей с ОВЗ и ресурсный класс для первоклассников с расстройством аутистического спектра.
Глава региона осмотрел ключевые помещения: пункт охраны с современным видеонаблюдением, кабинеты биологии и начальных классов, лаборатории, студию дизайна, актовый зал на 494 места, спортзал и столовую на 700 мест. Все классы оснащены интерактивным оборудованием, мастерские — новейшей техникой.
Хабиров признал, что строительство шло непросто, сроки сдачи неоднократно переносились, но в итоге созданы максимально комфортные условия для обучения.
— Теперь дело за педагогами — важно отладить все процессы и сделать так, чтобы школьники с удовольствием ходили на уроки, — заявил глава Башкирии.
