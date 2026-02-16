Ричмонд
Цены на жильё в Молдове завышены на 20%: Кто на этом наживается

На ранних этапах строительства квартиры выкупают посредники, которые затем перепродают их по более высокой цене.

Источник: Комсомольская правда

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ заявил, что стоимость жилья в Молдове завышена как минимум на 20% из-за неэффективной модели финансирования строительного сектора.

По его словам, банки практически не кредитуют строительные компании напрямую. В результате застройщики вынуждены искать альтернативные источники финансирования.

«Объём кредитов населению составляет 26,1 млрд леев, тогда как застройщики получили лишь 3,3 млрд», — отметил эксперт.

По его мнению, это приводит к тому, что на ранних этапах строительства квартиры выкупают посредники, которые затем перепродают их по более высокой цене, что дополнительно разгоняет рынок.

Жильё в Молдове переоценено минимум на 20%. Фото: Вячеслав Ионицэ.