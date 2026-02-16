Слуцкий призвал упростить выход на пенсию для учителей частных школ

«Прошу вас, уважаемый Антон Олегович, поручить подготовить официальные разъяснения по вопросу применения статьи 30 федерального закона “О страховых пенсиях” и постановления правительство РФ… о включении в педагогический стаж периодов работы в частных образовательных организациях, указав, что форма собственности и организационно-правовая форма не могут служить основанием для отказа во включении таких периодов в стаж для досрочной пенсии», — сказано в документе.