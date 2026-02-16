Очередь из фур увеличилась на границе Беларуси с ЕС после выходных

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Очередь из большегрузов образовалась на границе Беларуси с Литвой и Польшей, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.
По данным ГПК, с пятницы число фур, ожидающих въезда на территорию Литвы и Польши, увеличилось на 135 единиц.
По состоянию на 10:00 понедельника, в пунктах пропуска «Каменный Лог» («Мядининкай» с литовской стороны) въезда в ЕС ожидают 180 фур. В пункте «Бенякони» («Шальчининкай») в очереди находятся 200 грузовиков.
«За выходные дни их контролирующие службы приняли на свою территорию 13% и 29% большегрузов от нормы соответственно», — говорится в сообщении.
Перед польским пунктом пропуска «Берестовица» («Бобровники») ожидают въезда около 25 фур, при этом сопредельная сторона оформила лишь 13% грузовиков.
Что касается ситуации с легковыми автомобилями, то небольшие сложности с пересечением границы есть в пункте пропуска «Брест», где возможности выехать из Беларуси на польскую территорию ожидают 130 машин.
На латвийском направлении скоплений транспорта в понедельник утром нет.